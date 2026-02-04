У ВСУ начались перебои со Starlink

Верификация терминалов спутниковой связи Starlink привела к их нестабильной работе по обе стороны фронта.

© Минобороны Украины/Wikimedia.org

"Это не волна блокировок. Скорее похоже на массовый сбой в работе самой Stalink, ранее не встречавшийся", - приводят "Военкоры Русской весны" мнение пользователя спутниковой связи из армии России.

Украинские военные сообщают о перебоях в работе терминалов у некоторых пользователей.

Напомним, в конце января министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой ограничить использование Starlink на русских беспилотниках. Тот согласился помочь - в качестве первого шага была ограничена скорость передвижения терминалов.

Это заставило ВСУ отказаться от использования дальних дронов и безэкипажных катеров, но не помешало "Гераням" наносить удары по назначенным целям.

Ограничение Starlink не позволит ВСУ использовать безэкипажные катера

Вторым этапом должна стать верификация терминалов, целью которой заявлено отключение спутниковой связи для русских. ВСУ обещана упрощенная процедура.

Однако и эта мера не дала украинской армии преимущества.