Самые непристойные страны в мире

Александр Котлеткин
Южная Африка замыкает список самых раскрепощенных стран. Здесь легче всего в мире подхватить неудобное заболевание.
© Nikola Stojadinovic/iStock.com
Таиланд уже долгие годы привлекает туристов со всего мира специфическими развлечениями. В итоге девятое место в списке самых непристойных стран.
© Berk Ucak/iStock.com
Швейцария стала символом надежности и славится высоким качеством товаров и услуг. Жители этой страны не только умеют прекрасно работать, но и развлекаться. В итоге — восьмая строчка рейтинга.
© Johnce/iStock.com
Италия лишь немногим уступает Германии в плане раскрепощенности. Страна заняла седьмую строчку списка.
© Irina Afonskaya/iStock.com

На шестой строчке рейтинга расположилась Германия. Здесь много свободы, дискотек и пива.
© kamisoka/iStock.com
Новая Зеландия славится не только первозданной природой, но и довольно легкими нравами. В итоге — пятое место в списке.
© lechatnoir/iStock.com
Чили стала второй в Латинской Америке и четвертой в общем списке самых раскрепощенных стран. Здесь также любят устраивать карнавалы и зажигательные уличные танцы.
© JeremyRichards/iStock.com
Колыбель западной цивилизации — Греция заняла третью строчку рейтинга.
© Christopher Moswitzer/iStock.com
Бразилия знаменита яркими карнавалами. Атмосфера тотального праздника, пестрые наряды и море алкоголя привели ее на второе место рейтинга.
© Global_Pics/iStock.com

Австралия славится уникальной фауной и бескрайними пляжами, которые привлекают любителей серфинга из разных уголков планеты. Именно здесь живут самые раскрепощенные люди в мире.
© nazar_ab/iStock.com

Сотрудники журнала World Population Review решили положить конец многолетним спорам в сети о самых непристойных народах мира и провели масштабное исследование особенностей интимной жизни людей из 45 стран. В своей работе они опирались на шесть параметров, таких как среднее число сексуальных партнеров, средний возраст первого полового контакта, заболеваемость инфекциями и другие показатели. В результате они опубликовали рейтинг самых раскрепощенных стран, где парочки сходятся так же легко, как и расходятся.

Топ-10 лидеров непристойного списка — в галерее «Рамблера».