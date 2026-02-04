Генерал объяснил бегство ВСУ в Сумской области

Боевики ВСУ бегут с позиций в Сумской области, а в Краснопольском районе оборона противника начала сыпаться. Как сообщает aif.ru, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему противник не стремится вступать в бой с российскими штурмовиками.

Липовой отметил, что наступление ВС РФ по всем направлениям зоны СВО заставляет врага в панике искать выход из сложившейся ситуации, чтобы не попасть в окружение и под огонь российских подразделений.

«Это, например, как в Сумской области: боевики приняли единственное правильное для них решение — оставили позиции и отступают без приказа», — заявил Липовой.

По словам генерал-майора, это не первый и не последний подобный случай — схожие отступления как мелких групп, так и целых подразделений наблюдаются повсеместно.

Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

«Им деваться некуда, жить охота всем. Поэтому боевики ВСУ больше не реагируют на приказы командования, а спасают собственные шкуры», — заключил Липовой.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские подразделения прорвались в село Покровка под Краснопольем. По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, ВС РФ смогли прорваться со стороны Колотиловки.