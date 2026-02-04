США направили военных в Нигерию

Соединенные Штаты направили в Нигерию небольшой воинский контингент, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Африканского командования Вооруженных сил США генерала Дагвина Андерсона.

Как указывает агентство, это стало первым подтверждением американского военного присутствия в Нигерии, которое стало возможным после того, как две страны договорились усилить борьбу с угрозой терроризма в Западной Африке.

"Это привело к укреплению сотрудничества между нашими странами, в том числе отправке небольшой американской команды, которая предоставляет уникальные возможности со стороны Соединенных Штатов", - приводит Reuters слова Андерсона. Он не стал раскрывать численный состав или масштаб миссии.

С декабря 2025 года ВС Нигерии и США нанесли несколько совместных ударов по экстремистским целям на нигерийской территории, в результате чего были сорваны готовившиеся теракты в четырех штатах африканской страны - Сокото, Замфаре, Нигере и Кацине. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии Нигерии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.

Речь идет о борьбе с группировками "Боко харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ). Террористы "Боко харам" с 2009 года начали действовать на территории Нигерии, а затем Нигера, Чада и Камеруна. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.