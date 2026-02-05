Названо число сбитых БПЛА над РФ за ночь

Силы ПВО армии России сбили 95 украинских беспилотников за ночь над регионами страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что 36 дронов нейтрализовали над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

Ранее стало известно, что водитель грузовика получил ранения в Батайске Ростовской области в результате БПЛА-атаки ВСУ.