У России существует три сценария завершения Специальной военной операции (СВО) на Украине, которые касаются вопроса вооружений и территории Киева. Об этом заявил полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, Андрей Олегович Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

В частности, первый вариант эксперт сформулировал как «медленный марш на Запад с попыткой договориться все время ухудшая условия для Украины». При этом он указал, что США и Европа будут всячески затягивать переговоры об урегулировании конфликта, ошибочно полагаясь на накопление у России усталости.

Второй вариант — провал Украины на фронте. Все-таки человеческий потенциал Киева и экономический потенциал Запада не безразмерны. Тогда договоренности возникнут гораздо раньше, мы сможем достаточно быстро пройти по территории

При этом Безруков добавил, что существует сценарий заморозки по линии боевого соприкосновения. Однако он подчеркнул, что это совершенно неприемлемый для России вариант.

23 января помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что решение вопроса о территориях в рамках урегулирования украинского конфликта необходимо, поскольку без него долгосрочного мира не будет. Он указал, что Москва будет следовать «формуле Анкориджа».