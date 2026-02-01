Россия может остановить специальную военную операцию (СВО) после лишения Украины выхода к Черному морю, так как это позволит выполнить задачу уничтожения военного потенциала Киева.

Об этом заявил полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Олегович Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

«На Украине не должно быть ни военного, ни экономического, ни человеческого потенциала, из которого в будущем можно слепить врага. То, что останется от Украины, не должно иметь ни выхода к морю, ни базы крупных индустриальных центров по Днепру — Запорожье, Харьков, Николаев, Кривой Рог. Тогда мы можем остановиться», — отметил эксперт.

Безруков также подчеркнул — России необходимо после завершения украинского кризиса выстроить долгосрочную систему безопасности, которая будет понятной обеим сторонам. При этом он добавил, что Москва должна диктовать условия при ее выработке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад планировал вооруженный конфликт на Украине задолго до его начала. Дипломат указал, что страны НАТО, включая США, провоцировали конфликт Украины и России с момента получения республикой независимости в 1991 году. Особенно он отметил роль западных политиков в событиях «оранжевой революции» 2004-2005 годов и Евромайдана 2013-2014 годов.