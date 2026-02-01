Вучич раскрыл ожидаемый срок удара по Ирану

США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов, а также может произойти еще ряд событий, которые дестабилизируют международную ситуацию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

«Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и некоторых других крупных событий (...) Условия сегодня непростые. Я убежден, что наша приверженность сохранению мира имеет решающее значение», — отметил глава государства.

Ранее полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил, что гипотетическое поражение Ирана в конфликте с США никак не повлияет на Россию и ход проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына отмечала в беседе с «Лентой.ру», что США накапливают силы вблизи Ирана и весной этого года президент Дональд Трамп может решиться на полноценный удар. По ее словам, он может включать в себя попытку ликвидировать руководство Исламской Республики.