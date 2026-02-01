На Украине ограничили использование Starlink

На Украине введены ограничения на использование сети Starlink. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на советника украинского министра обороны Сергея Бескрестнова.

Использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для Киева, поскольку сеть начали использовать российские ударные дроны. В итоге на Украине решили ограничить скорость объектов, которые могут использовать Starlink, до 90 км в час. Также появились проблемы у гражданских пользователей американской сети.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры», — заявил Бескрестнов.

По его словам, нынешние ограничения на использование Starlink «являются временными» и «экстренными». В Киеве хотят собрать информации о всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.

Наблюдатели на Украине считают, что в республике будет отключена часть устройств, работающих на американской спутниковой системе.

Starlink — спутниковая интернет-сеть, развернутая компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

