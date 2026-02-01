Армия России ведет масштабное наступление к Сумам, с осени ежемесячно увеличивая свою группировку войск. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска стремятся к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум», — говорится в публикации.

Основным фронтом наступления остается освобожденный российской армией участок между селами Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка. Уточняется, что с этой стороны есть сразу три «ветки», вдоль которых можно продвинуться к селам Хотин, Писарёвка, Новая Сечь. Менее заметное направление — это Мирополье.

Раскрыты цели ударов ВС России по Украине

Ранее мощное уничтожение опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Подчеркивается, что сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.