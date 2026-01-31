Украина ночью ударила по России беспилотниками

В ночь на субботу, 31 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько регионов России с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — 17 — сбили над Брянской областью, еще семь перехватили над Смоленской. По одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской области и Крымом.

В Смоленской области отразили атаку БПЛА ВСУ

Накануне ВСУ совершили массированный налет на российские регионы. Под удар попали Брянская, Ростовская, Астраханская и Курская области, а также Крым. Атака произошла на фоне сообщений президента США Дональда Трампа о договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам.