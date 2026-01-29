Названы ближайшие цели ВС РФ

Подразделения российской группировки войск «Север», взявшие под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области, могут направиться на запад для расширения буферной зоны. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

Село Белая Береза расположено в Глуховском районе Сумской области. О его освобождении Минобороны РФ сообщило сегодня, 29 января.

«Группировка войск "Север" расширяет новый плацдарм на территории противника, вынуждая ВСУ растягивать свои оборонительные порядки», — отметил Коц.

По его мнению, теперь военные могут пойти вдоль границы на запад, чтобы освободить села Харьковка, Студенок, Будивельное и Белокопытово. Это позволит сформировать буферную зону рядом с российскими территориями.

Коц также заявил, что в случае движения из Белой Березы на север ВС РФ могут перерезать трассу Е391. Она ведет с украинской территории в Брянскую и Курскую области. Такие действия также повысят безопасность границы России на этом участке.