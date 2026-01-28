Раскрыты подробности атаки ВСУ на Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. О последствиях очередного акта агрессии украинских войск он написал и в Telegram.

Утром 28 января глава города федерального значения сообщил о работе в Севастополе систем противовоздушной обороны.

Обломки дронов упали в городской черте — в частности, на крыши частных домов и возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина, пояснил Развожаев. Известно об одном пострадавшем — им оказался рабочий, получивший осколочное ранение ноги.

Также утром 28 января стало известно об атаке ВСУ на Воронежскую область. Там при падении подавленных – вероятно, средствами радиоэлектронной борьбы – беспилотников загорелись нефтепродукты.