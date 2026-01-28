"Герани" вывели из строя разведцентры ВСУ у Одессы

В ночь на 28 января более 40 БПЛА "Герань" нанесли скоординированные удары по двум центрам радиотехнической разведки в Одесской области.

Главной целью стала база 22-й радиотехнической роты ВМС Украины - ее атаковали 25 беспилотников, 4 сбила ПВО, остальные достигли назначенных точек, пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Поражены системы дальней связи, также есть ощутимые потери в личном составе. Фактически речь идет о временной утрате контроля в южном секторе - в том числе над акваторией Черного моря.

Второй целью стал центр спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2" в поселке Великодолинское. Сюда прилетели 17 БПЛА, что также указывает на важность объекта. Центр является одним из элементов цепочки приема и передачи разведданных НАТО.

Третий удар нанесен по инфраструктуре Припортового завода в районе Новых Биляров. Из трех "Гераней" две поразили цели.