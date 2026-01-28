Российский регион подвергся атаке БПЛА ВСУ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения воздушной атаки.

По его данным, беспилотники были сбиты в Азовском и Чертковском районах в течение ночи и утра.

Слюсарь также отметил, что работа по отражению нападения продолжается.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского произошла атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой были повреждены четыре частных дома.