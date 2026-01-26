Можно ожидать весной, в марте или апреле, начало контрнаступления Вооруженных сил Украины на одном или двух направлениях. Об этом заявил News.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, сроки будут зависеть от того, какой будет весна, так как в этом году снежный покров на Украине очень мощный и после таяния снегов земля будет очень сильно заполнена водой, поэтому «бронетехника не пойдет, а автомобили будут плохо передвигаться».

«Надо ожидать, что оперативно-стратегическое контрнаступление ВСУ на одном-двух направлениях может проявиться только в марте или апреле, а может быть, даже ближе к маю. Раньше ждать не стоит», — пояснил Попов.

Прорыв ВС РФ на фронте: резервы ВСУ и ловушки для российских бойцов

Генерал-майор также отметил, что украинские военные понимают, что у них нет возможности сейчас провести реально масштабное контрнаступление.

«У них внутри подразделений морально-психологический раздрай, то же и внутри политического истеблишмента», — резюмировал Попов.

Напомним, что в Вооруженные силы Украины проводили масштабное контрнаступление в июне 2023 года. Оно было широко разрекламировано и продолжалось до декабря. В январе украинские подразделения перешли к обороне. ВС РФ, в свою очередь, начали активные боевые действия. Российским военным за несколько месяцев удалось взять под контроль ряд населенных пунктов и улучшить положение на всех направлениях.