Расшифрован код с прилетевшей в Киев ракеты

Противник опубликовал фотографии обломков крылатой ракеты Х-101, участвовавшей в массированном ударе по Киеву в ночь на 24 января.

На показанном фрагменте читается заводской код, что большая редкость, пишет "Военная хроника". Расшифровать последовательность цифр канал предлагает так:

- первые три цифры "315" - код производителя, АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка";

- следующие три цифры "263" обозначают версию ракеты "Изделие 504АП". Прежняя версия 504А обозначалась числом "648";

- последние пять цифр "74030" указывают на 30-е изделие из 74-й производственной партии.

Самые интересные цифры, по мнению канала, находятся в середине кода. "61" означает, что ракета изготовлена в 1 квартале 2026 года.

"Очень смешно, что на основе найденного на ракете кода зарубежные аналитики мгновенно сделали вывод, что ракет у России осталось на три дня. Снова. А логика здесь скорее всего обратная: идет проверка обновленных версий на самом сложном участке фронта. Киев в этом смысле - идеальный полигон: насыщенная ПВО, разные типы зенитных систем, постоянная внешняя поддержка", - пишет канал.

Напомним, в ходе ночного удара по киевским электростанциям и распределительным узлам армия России использовала разные типы ракет, в том числе баллистические "Искандеры", гиперзвуковые "Цирконы" и - впервые с 2022 года, - огромные Х-22.