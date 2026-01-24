Взрывы раздались в Киеве

В Киеве прогремели взрывы в ночь на субботу, 24 января, сообщили корреспонденты «Общественного». Киевская городская военная администрация (КГВА) подтвердила, что в украинской столице работают силы противовоздушной обороны.

Подробности не приводятся.

Министерство обороны России недавно сообщило, что с 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам армия нанесла массированный и пять групповых ударов.

В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.