Стубб: Европа может себя защитить без участия США

Газета.Ruиещё 3

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа «безоговорочно» способна защитить себя в случае нападения, даже без прямой военной помощи США, пишет The Wall Street Journal.

Президент Финляндии заявил о способности Европы себя защитить
© Global Look Press

Также Стубб добавил, что оборонная стратегия Финляндии была разработана для того, чтобы отразить «любое российское вторжение». По его словам, всеобщая воинская повинность, артиллерия и «сильная социальная сплоченность» Финляндии позволят ей отразить нападение России. И даже если США не вмешаются в конфликт, у Финляндии есть американские истребители F-18 и F-35, которые станут «мощным сдерживающим фактором», считает Стубб.

«Ваш следующий вопрос: летают ли они без американцев? Нет, не летают. Но можем ли мы верить в то, что они продолжат летать, потому что это в интересах Америки? Да», — отметил президент Финляндии.

На форуме, который проходит в Давосе с 19 по 23 января, Стубб также призвал провести саммит НАТО для обсуждения ситуации в арктическом регионе. Он отметил, что сейчас необходимо «снизить накал страстей», «найти выход» и «создать некий процесс, который укрепит безопасность Арктики». Также президент Финляндии подчеркнул, что гренландский кризис может быть урегулирован «к концу недели».