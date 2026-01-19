Украинский военнопленный Александр Сотников заявил, что командиры ВСУ не могут организовать своевременную эвакуацию раненых. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сотникова, если солдат ВСУ не способен самостоятельно дойти до точки, куда может подъехать эвакуатор, он, «по сути, обречен». Пленный подчеркнул, что военнослужащих эвакуируют, только если они находятся в «определенном месте».

Сотников рассказал, что во время пятидневного перехода к позиции в Димитрове он видел много погибших солдат ВСУ. Один из них сидел, прислонившись к дереву. Пленный предположил, что погибший был ранен и пытался вернуться на позицию для эвакуации, но не смог.

Также Сотников пожаловался на плохое снабжение ВСУ. По его словам, солдатам не хватало воды, дроны доставляли еду редко и «по мелочи».

Ранее украинский военнопленный Иван Федино рассказал, что вместе с другими солдатами решил бежать с позиций ВСУ, поскольку командование бросило их на передовой. Федино заявил, что перед мобилизацией его задержала украинская полиция и сразу же передала сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкомата). Оттуда украинца отправили на передовую, где FPV-дроны «не давали даже нос высунуть.

Федино и трое его сослуживцев решили дезертировать. Они прятались в подвале одного из брошенных домов, где их и нашли российские военные. Федино подчеркнул, что солдаты ВС РФ обращались с ним и его сослуживцами нормально. Также он рассказал, что «не очень хорошо» относится к командованию ВСУ, бросившему солдат «на произвол судьбы».