Активные боевые действия идут в Харьковской области. Российская артиллерия уничтожает опорные пункты радикалов и пресекает любые попытки националистов собрать силы для контрнаступления.

Авантюра украинского генштаба отбить Купянск провалилась окончательно и бесповоротно. Серия контратак, которая продолжалась почти месяц, не принесла ничего кроме сотен убитых бандеровцев.

После артподготовки штурмовой отряд группировки "Север" двинулся к селу Двуречанское. Националистов там было вдвое больше. Укрепления хорошо подготовлены к длительной обороне. Подходы – заминированы. Приходилось смотреть не только под ноги, но и на кусты, и деревья. Штурм продолжался два часа. ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, позиции.

Под контроль российских войск перешли ещё два села: Павловка в Запорожской области и Новоегоровка в Луганской. Пять населённых пунктов на этой неделе полностью освобождены и зачищены, а ВСУ потеряли убитыми и раненными свыше девяти тысяч человек.