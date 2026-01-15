Россия ударила по Николаеву двумя баллистическими ракетами

Российские войска ударили по Николаеву двумя баллистическими ракетами «Искандер».

Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«В Николаеве только что прогремел взрыв <...>, предварительно вторая баллистическая ракета прилетела по цели», — говорится в сообщении.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал информацию об ударах по Николаеву в своем Telegram-канале, отметив, что удары могли быть нанесены с помощью баллистических ракет «Искандер».

13 января украинское издание «Страна.ua» писало, что российские военные нанесли массированный удар по Украине.

На территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Также были зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, перебои с электричеством наблюдаются в Киеве. В некоторых частях города после прилета произошли пожары. Примерно в это же время взрывы произошли в Харькове.