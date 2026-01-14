Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило Минобороны России.

Помимо умных авиационных бомб, перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 260 БПЛА самолетного типа, поделились подробностями в российском военном ведомстве. Атакованные вооруженными силами Украины объекты не раскрываются.

В свою очередь оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах