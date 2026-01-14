Франция создала Украине серьезные проблемы

Франция после саммита «коалиции желающих» пытается помешать Украине закупить оружие у Соединенных Штатов Америки (США) за счет кредитных средств Евросоюза (ЕС) в 90 миллиардов евро, что создаст Киеву серьезные проблемы. Об этом пишет британская газета Telegraph.

© Лента.ру

«Франция хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. <…> А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие», — говорится в материале.

Запрет на любые попытки Украины прибрести американское оружие появились в последней версии плана Европейской комиссии, что вызвало негодование среди некоторых европейских лидеров и споры.

На Западе обратились к Украине с мрачным посланием

«Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК (Еврокомиссия — прим. «Ленты.ру») "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих"», — отмечается в статье.

Из-за разногласий в Евросоюзе Киев уже в ближайшее время может лишиться ключевого вооружения, в том числе и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее новый премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал о тайных поставках оружия Украине.