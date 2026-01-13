В Киеве произошло несколько взрывов

Звуки взрывов раздались в украинской столице утром во вторник, 13 января, о них сообщили в украинских средствах массовой информации.

Взрывы прозвучали в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Воздушная тревога действует в столице Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и других областях.

Ранее сообщалось, что в украинской столице начали массово закрываться супермаркеты крупнейших торговых сетей начали из-за перебоев с электроснабжением.

До этого киевский режим ввел массовые отключения электроэнергии в нескольких регионах, в том числе в столице Украины.