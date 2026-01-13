Российский город подвергся воздушной атаке

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Таганрог. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Губернатор призвал местных жителей соблюдать предельную осторожность и не выходить на улицу.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили почти 78 беспилотников по России. Атаке подверглись Орловская, Липецкая, Тульская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Крым. Помимо этого, дроны противника были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.