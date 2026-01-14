Марочко рассказал о дырах в обороне ВСУ

Из-за нехватки солдат и средств в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Гуляйполя в Запорожской области образовались дыры. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Тотальная "бусификация" на данный момент еще позволяет противнику выполнять задачи по обороне у Гуляйполя, но вместе с тем резервы тают и, естественно, где-то на некоторых участках приходится снимать силы и средства для того, чтобы затыкать дыры на линии боевого соприкосновения именно в районе Гуляйполя», — сказал Марочко.

Ранее боец с позывным Шуруп рассказал, что штурмовые подразделения ВС России при зачистке Гуляйполя в Запорожской области уничтожили до 200 украинских солдат.