В Киеве прогремели взрывы

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

В какой именно части столицы произошли взрывы, он не уточнил. Клико также предупредил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО), призвав горожан находиться в укрытиях.

В Киеве начался большой пожар

По данным Telegram-канала «Insider.ua», после взрывов в Киеве начались проблемы со светом. В городе фиксируются скачки напряжения.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Киеве. Он произошел на рынке на площади Шевченко. Причина не уточнялась.