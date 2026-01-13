ВСУ атаковали семь регионов России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили почти 80 беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 78 дронов самолетного типа над территорией страны в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего беспилотников — 36 — было перехвачено над Крымом, 14 — над Орловской областью. Еще 8 дронов сбили над Липецкой областью, по 6 — над акваториями Азовского и Черного морей, 4 — над Тульской областью, 2 — над Брянской и по 1 — над Воронежской и Ростовской.

Ранее стало известно о взрывах над Анапой. По словам местных жителей, прозвучало 3-4 громких звука, а в небе были видны яркие вспышки.