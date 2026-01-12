Раскрыты планы Литвы на Украине

Литва отправит к берегам Украины военный корабль в рамках реализации инициатив, направленных на обеспечение безопасности страны после завершения огня, рассказал журналистам BNS президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

© VALDA KALNINA/EPA/TACC

По данным агентства, лидеры так называемой «коалиции желающих» в ходе парижской встречи подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.

«Литва окажет содействие, используя военно-морские силы. Речь идет о корабле», — отметил Науседа.

Президент уточнил, что литовские военнослужащие не будут участвовать в активных боевых действиях на Украине, а отправятся туда «для поддержания мира».

По состоянию на 1 января 2026 года, в состав военного флота Литвы входили три морских тральщика типа Hunt, четыре патрульных катера типа «Флювефискен», два патрульных катера типа «Йеху», один катер типа Storebro, четыре вспомогательных судна.