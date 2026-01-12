ВСУ дважды пытались ударить по Севастополю

Вечером и в ночь на 12 января Вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать Севастополь беспилотниками, повреждены два многоквартирных дома и автомобили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

«За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 4 БПЛА», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в Балаклаве осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома, также на территории детского сада обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА, повреждений здания не зафиксировано.

Кроме того, по словам Развожаева, в Балаклаве осколками повредило два автомобиля.

Уточняется, что никто из людей при атаках не пострадал.

В воскресенье, 11 января, сообщалось, что при атаке беспилотников на Воронеж пострадали четыре человека, одна женщина скончалась в реанимации