«Шансов нет»: профессор объяснил, зачем России "Орешник"

Россия применила самое грозное оружие в своем арсенале, нанеся удар гиперзвуковой системой «Орешник» по объектам во Львове, всего в 80 километрах от границ Североатлантического альянса. Об этом заявил профессор Инсбрукского университета и эксперт по безопасности Герхард Манготт в интервью изданию Bild. По его словам, западные системы ПВО на данный момент не имеют технических возможностей для отражения такой атаки.

Он также объяснил, что отчасти этот удар отчасти выглядит, как акция устрашения, та как ракета не несла взрывчатого вещества в боевых блоках.

«Это самое опасное оружие, которое Путин когда-либо применял в ходе этого конфликта, и одно из самых опасных в мире. Потенциал угрозы гораздо выше», — приводит слова аналитика немецкое издание.

Специалист по России пояснил, что ключевым фактором неуязвимости системы является ее колоссальная скорость, превышающая 12 тысяч километров в час, что в четыре раза быстрее истребителя.

«Из этого следует, что "Орешник" почти невозможно, а возможно, и вовсе невозможно перехватить. Пока нет технического и практического опыта, который показал бы, есть ли у систем ПРО Arrow 3 или Patriot шанс против такой ракеты», — констатировал Манготт.

Эксперт также предупредил о возможностях масштабирования угрозы, поскольку ракета способна нести шесть разделяющихся боеголовок, в том числе в ядерном исполнении, каждая из которых следует по своей траектории.