Воронеж подвергся сильнейшей атаке беспилотников с начала СВО

Воронеж подвергся одной из самых сильных беспилотных атак с начала СВО. Враг выбрал максимальное число гражданских объектов. Погибла женщина, есть раненые. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В телеграм-канале Гусев прокомментировал удар, нанесенный по городу киевским режимом.

«Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. При этом враг выбрал максимальное число гражданских объектов. К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов», — отметил губернатор.

По его словам, врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжёлыми.

Сейчас в больнице остается только одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще два человека получили порезы, их отпустили на амбулаторное лечение.

Среди поврежденных объектов больше десяти многоквартирных домов (один из них — нежилой), столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

Гусев заявил, что восстановление будет проведено «в максимально возможные сроки».

Губернатор попросил воронежцев быть максимально внимательными во время тревоги и держаться подальше от окон.

«Враг бьёт именно по гражданским. Берегите себя. А возмездие, уверен, будет неотвратимым», — добавил Гусев.

Накануне вечером паблики сообщили, что Воронеж атаковали вражеские беспилотники типа «Лютый», они врезались в жилые многоэтажки.