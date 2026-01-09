В Германии оценили планы США разместить в стране ракеты

Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен прокомментировал планы о размещении на территории ФРГ ракет США. Об этом он высказался в интервью газете Der Tagesspiegel.

Ван Акен назвал ошибочными планы размещения в Германии американских ракет средней дальности.

Мерц ожидает, что размещение ракет США в ФРГ в 2026 году остается в силе

«Это втянет нас в гонку вооружений с Россией. Мы могли бы также воздержаться от этого и использовать это как отправную точку для переговоров о разоружении», — призвал лидер партии.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что желание канцлера Германии Фридриха Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с Россией. Он также заверил, что Россия не представляет угрозы для Европы.