Над российским городом прогремели мощные взрывы
В ночь на вторник, 6 января, над Пензой прогремели сильные взрывы. По предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что всего прозвучало около десяти хлопков, они начали раздаваться после двух часов ночи. Очевидцы также рассказали о ярких вспышках в небе и звуках пролета дронов.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Также стало известно о перехвате беспилотника в Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Волховском районе.
До этого в Минобороны России отчитались об уничтожении 55 украинских беспилотников над территорией страны.