Глава СБУ написал заявление об уходе

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал заявление об уходе. Об этом сообщает Станислава Речинского.

«Малюка дожали, написал заяву», — заявил Речинский. По словам журналиста, ему на замену рассматриваются две кандидатуры — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу службы Василия Малюка.

В декабре 2025 года стало известно, что экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка.