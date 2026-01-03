ВСУ попытались атаковать юг России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались при помощи беспилотников атаковать пригород Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

«Громкие звуки начались еще в 23:30 и продолжаются до сих пор. Всего жители слышали не менее семи взрывов на юге и юго-западе Краснодара и звук мотора в небе», — говорится в сообщении. Как следует из предварительных данных, в регионе работает система противовоздушной обороны. Официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, о взрывах сообщают также жители пгт Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края.

Вечером 2 января Минобороны сообщало, что за 6 часов над российскими регионами было уничтожено 11 беспилотников.