Зеленский назвал сменщика Буданова на посту главы ГУР

Главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назначенного на пост главы офиса Зеленского, станет глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

В частности, Зеленский сообщил, что встретился с Иващенко.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи <…> на позиции военной разведки Украины", - сообщил он в Telegram-канале.

Немногим ранее Зеленский предложил Буданову должность главы своего офиса, позднее Буданов согласился с предложением. Пока официальных документов на сайте Зеленского о назначении нет. В свою очередь советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что формальные процедуры по его назначению на вышеуказанный пост уже начались.

После этих новостей украинские СМИ и депутаты Верховной рады со ссылкой на источники сообщали, что место Буданова займет Иващенко.