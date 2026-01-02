В Татарстане сбили БПЛА

В Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотный летающий аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Он заявил, что все силы и средства находятся в полной готовности. Ситуация под контролем.

«Напоминаю, что ни в коем случае нельзя снимать и распространять фото/видео мест падения БПЛА, работу ПВО, военных и военной техники», — отметил он.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 1 января и до 07:00 2 января дежурными средствами противовоздушной обороны России над регионами страны было перехвачено и уничтожено 64 дрона.

Вооруженные силы Украины 1 января атаковали беспилотными летательными аппаратами Москву.