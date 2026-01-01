На Украине сообщили о смерти командира батальона 111-й бригады территориальной обороны ВСУ майора Николая Шевченко.

© Соцсети

Офицер был ликвидирован несколько дней назад у Красного Лимана. ВС РФ практически ежедневно уничтожают старший командный состав ВСУ, отметил "Северный ветер".

В конце декабря стало известно о смерти в Константиновке комбата 28-йц механизированной бригады ВСУ Вячеслава Луценко. Он также был уничтожен российскими военными.

111-я бригада ТрО была сформирована в 2018 году в Старобельске (ЛНР).