На Украину прибыли новые системы Patriot

Украина получила еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot. <...> Как сообщал ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, этого удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

17 декабря Шмыгаль сообщил, что Киев подписал с Берлином договоренности о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму €1,2 млрд. Договоренности включают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку на выделенные средства украинских беспилотников и совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок "Богдана", а также поставку новейших средств РЭБ.