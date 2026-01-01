Гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, воевавший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в Донецкой области. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, австралийский наемник ВСУ погиб еще 12 декабря. О его гибели заявил друг. По его словам, Аллан Уилсон не выжил во время выполнения боевого задания. Он также сообщил, что через неделю у него должна была состояться свадьба.

Власти Австралии заявили, что осведомлены о гибели Уилсона и запрашивают официальное подтверждение у украинской стороны. Они оказывают помощь семье военного.

Аллан Уилсон был родом из Нового Южного Уэльса и служил в австралийской армии. С 2023 года он находился на Украине. По данным The Guardian, с 2022 года в боях на Украине, по меньшей мере, погибли восемь австралийцев.

До этого суд в Луганской народной республике (ЛНР) назначил наемнику ВСУ из Австралии 13 лет колонии строгого режима. Установлено, что в феврале 2024 года Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях. Он заключил контракт с минобороны Украины и принимал участие в действиях, направленных против Вооруженных сил РФ. Его зарплата, как уточняется, составляла от 600 до 800 тысяч рублей в месяц.