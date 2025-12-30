Политолог Евгений Минченко предположил, что дроны, пытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии. Об этом сообщает News.ru.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что дроны ВСУ в ночь на 29 декабря пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Министр указал, что уничтожен был 91 беспилотник. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал случившееся «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

Минченко заявил, что к попытке атаки могут быть причастны страны ЕС и Британия. По его мнению, дроны могли запускаться с территории Евросоюза.

В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию