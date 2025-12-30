Окрестности Димитрова в ДНР завалены трупами украинских солдат, их едят животные.

Полянку с тремя телами в окружении домашней птицы снял русский боец.

"Вот они, дядьки в синих повязках - их курицы доедают", - говорит оператор.

"Лучше бы в плен сдались, чем такое", - добавил канал "Работайте, братья".

Подобных "артефактов" до сих пор много в приграничных районах Курской области. Правда там от пролежавших почти год тел остаются в лучшем случае кости и жетон.

Недавно украинский генерал Пивненко объяснил, почему ВСУ бросают тела своих солдат на поле боя. Потому что поле боя остается за армией России.

Трамп раскрыл потери ВСУ

Напомним, об освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря.