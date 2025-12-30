Украинских солдат у Димитрова съели куры
Окрестности Димитрова в ДНР завалены трупами украинских солдат, их едят животные.
Полянку с тремя телами в окружении домашней птицы снял русский боец.
"Вот они, дядьки в синих повязках - их курицы доедают", - говорит оператор.
"Лучше бы в плен сдались, чем такое", - добавил канал "Работайте, братья".
Подобных "артефактов" до сих пор много в приграничных районах Курской области. Правда там от пролежавших почти год тел остаются в лучшем случае кости и жетон.
Недавно украинский генерал Пивненко объяснил, почему ВСУ бросают тела своих солдат на поле боя. Потому что поле боя остается за армией России.
Напомним, об освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря.