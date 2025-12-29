Президент США Дональд Трамп заявил на традиционном брифинге, что ВСУ потеряли в противостоянии 26 тыс. человек за последний месяц. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили американского лидера рассказать о ситуации на линии фронта, раскрыть потери украинской стороны.

«В прошедшем месяце было убито 26 тысяч солдат», — отметил Трамп.

Глава США также выразил сожаление, что на Украине, на чужой земле, погибли американские наемники. Он добавил, что среди них были некие «известные люди».

Ранее украинский волонтер Мария Берлинская сообщила, что ВСУ теряют в месяц до 46,5 тыс. человек с учетом раненых и сбежавших с фронта.