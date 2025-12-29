«Калашников» выполнил контракты на поставку ПЛК

Ижевский механический завод (ИМЗ) выполнил контракты 2025 года на поставку пистолетов Лебедева компактных (ПЛК) заказчикам. Об этом концерн «Калашников».

Отмечается, что в этом году ИМЗ поставлял ПЛК нескольким силовым ведомствам России.

«По итогам 2025 года ИМЗ значительно нарастил производство компактных пистолетов Лебедева вследствие слаженного труда рабочих, конструкторов, технологов, линейных руководителей», — сказал коммерческий директор предприятия Олег Сапожников.

ПЛК под патрон 9х19 миллиметров приняли на вооружение в 2021 году. Пистолет стал первым образцом компактного короткоствольного оружия под этот патрон в России. Пистолет с длиной ствола 92 миллиметра весит 740 граммов без патронов.

В ноябре разработчик пистолетов, конструктор Дмитрий Лебедев рассказал, что экипажи боевых вертолетов и пилоты самолетов-штурмовиков Воздушно-космических сил России получили ПЛК. Пистолет может стать средством защиты в случае катапультирования.