Израиль прикроют «Железным лучом»

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля получили первый образец лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Beam («Железный луч»). Изделие сможет прикрывать объекты от дронов, ракет и минометных мин, пишет Breaking Defense.

Минобороны Израиля и компания Rafael Advanced Defense Systems поставили первую систему 29 декабря. Отмечается, что «Железный луч» вступил в строй. В военном ведомстве рассказали, что установка прошла серию испытаний, в ходе которых отрабатывали борьбу с различными угрозами.

Iron Beam интегрируют в состав многоуровневой системы ПВО. Лазер дополнит комплексы «Стрела», «Праща Давида» и «Железный купол». Считается, что стоимость одного применения «Железного луча» почти равна стоимости энергии, которую тратят на его работу.

В октябре холдинг «Швабе» впервые представил мобильную лазерную систему для поражения беспилотников. В основе разработки лежит лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей.

В июне стало известно, что Израиль заявил о перехвате около 40 беспилотников с помощью новых лазеров.