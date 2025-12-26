Военный высказался о сроках СВО

Следующий год станет определяющим в конфликте на Украине, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О сроках специальной военной операции (СВО) он высказался в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«Украина пока еще потянет (войну, — прим. «Ленты.ру»). Деньги пока дали, 90 миллиардов, пока есть люди, пока есть техника — сопротивляются. В следующем году будут воевать еще, во всяком случае, в первой половине. Я думаю, что зимний период во многом будет определяющим — январь-февраль», — высказался эксперт.

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов мирного соглашения кардинально не устраивают Россию, согласно тому, что говорил российский лидер Владимир Путин, указал Дандыкин.

«Там и армия 800 тысяч в мирном времени. Такой армии себе не может позволить ни ФРГ, ни Франция, ни Великобритания. И 63 процента населения, судя по опросам, намерено воевать. Это о многом говорит. Значит, они уверены, что они нас победят. Поэтому я думаю, что следующий год будет определяющим, исходя из всего», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Василий Волга признал, что 90 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом Украине, не решают проблемы Киева. У России двадцатикратное превосходство в ресурсах в следующем году, отметил политик.

До этого Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек.