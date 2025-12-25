Согласно информации, полученной 25 декабря из российских силовых структур, 155-я отдельная механизированная бригада украинской армии почти в полном составе покинула свои позиции.

Источники агентства ТАСС сообщают, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается значительное количество подразделений, чья эффективность не соответствует ожиданиям. В качестве примера приводится 155-я бригада, почти целиком оставившая место службы.

ВСУ потеряли все резервы после атаки на Курскую область

Ранее, 18 декабря, глава Службы внешней разведки (СВР) России, Сергей Нарышкин, отметил увеличение случаев дезертирства в украинской армии, связав это с большими потерями в личном составе и военной технике.

Также, 16 ноября, стало известно о массовом бегстве молодых солдат (от 18 до 24 лет) из воинских частей в Сумской области. По имеющимся данным, на территории Украины расследуется более 161 тысячи уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинской части.