Российские военнослужащие открыли новый участок фронта и начали наступление на Сумы со стороны восточной части города. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.

По его словам, этот участок фронта - совершенно новый, а ударные дроны на оптоволокне уже могут выполнять боевые задачи в Сумах.

«От линии боевого соприкосновения, контролируемой Вооруженными силами РФ, до областного центра Сумы расстояние составляет около 20 км. Это небольшое расстояние, оно позволяет нам контролировать происходящее в городе», – пояснил Марочко.

Эксперт также обратил внимание на «позитивную динамику» на данном направлении. По его мнению, «есть большая вероятность успехов до конца этого года».

Зачистка «черного списка»: вторжение в российский регион обернулось катастрофой для ВСУ

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что город укреплен дополнительными оборонительными сооружениями, там есть траншеи и подземные укрытия, однако это не поможет, и «Сумы в любом случае будут окружены».